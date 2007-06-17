Мощи апостола Луки пробудут в Петербурге до 22 июня, а потом - в Киев

Мощи апостола и евангелиста Луки доставлены из Москвы в Санкт-Петербург. В ближайшее время они будут перевезены в Александро-Невскую Лавру и открыты для поклонения верующих до 22 июня. Затем их перевезут в Киев.

Голова апостола была доставлены в Москву из монастыря на горе Афон в Греции, где она хранится постоянно, 9 июня. За две недели пребывания в Храме Христа Спасителя, по данным священников, постоянно дежуривших у святыни, к ней приложились 300 тысяч человек. Остальные мощи евангелиста Луки, почитаемые католической церковью, находятся в Италии, в Падуе.

Святой Лука, уроженец Антиохии, считается автором одного из четырех канонических Евангелий и "Деяний апостолов". По преданию он написал первую икону Богородицы. Его считают покровителем художников и врачей.

Лента.ру