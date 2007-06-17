Студентов винницких вузов заставят ходить на пляж

Исполнительный комитет Винницкого городского совета планирует привлечь студентов высших учебных заведений в патрулирование территорий городских пляжей.

Об этом идет речь в сообщении Управления внешних связей и связей с общественностью Винницкого горсовета.

Согласно сообщению, с середины июня винницкие пляжи и прилегающие к ним территории будут находиться под постоянным присмотром «Пляжных патрулей», в состав которых будут привлекаться студенты старших курсов вузов І-ІІ уровней аккредитации. „В состав патруля, кроме двух студентов вузов в возрасте старше 18 лет, также войдут спасатель МЧС и сотрудник милиции”, - сказано в сообщении.

"Пляжный патруль" будет следить за тем, чтобы отдыхающие придерживались правил поведения на водных объектах", согласно которым запрещается заплывать за буи, которые защищают; подплывать к парусникам, весельных судов и т. д.; прыгать в воду из сооружений, для этого не приспособленных; распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом состоянии; играть в воде в игры, которые могут нанести вред окружающим; загрязнять водоемы и территории пляжей; выгуливать собак и других домашних животных и т.д.

„Патрулирование пляжей будет осуществляться ежедневно с 11.00 до 16.00, участие студентов в патрулировании будет осуществляться на посменной основе (смена 5 дней), студенты-члены патруля будут экипированы кепками и футболками с надписями «Пляжный патруль. Винница», а также специальными удостоверениями”, - отмечено в сообщении.

Планируется, что на время летнего сезона для патрулирования на пляжах будет привлечено около 100 студентов.

В Виннице действуют 9 пляжей, из которых 5 относится к коммунальной собственности.