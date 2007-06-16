Сын последнего императора Австро-Венгрии едет в Черновцы

Наследник имперской короны Австро-Венгрии, известный в Европе политик и публицист Отто фон ГАБСБУРГ 16-18 июня будет находиться в Черновцах по приглашению городского председателя Николая ФЕДОРУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, визит приурочен подготовке Черновцов к 600-летию первого письменного упоминания о городе. Организовать его помогла австрийская общественно-политическая организация «ПанЕвропа».

В Черновцы 95-летний доктор О.ГАБСБУРГ прибудет из Киева 16 июня обычным рейсовым самолетом. Его будут сопровождать президент общественно-политической организации «ПанЕвропа» Райнгард КЛУЧЕК и министерский советник Австрии Рудольф ГАКАУФ, представители Посольства Австрии в Украине.

Во время этого визита высокий гость планирует осуществить пешеходную и автомобильную экскурсию городом, побывать на богослужении в одной из церквей, посетить Черновицкий драматический театр и художественный музей, историческое черновицкое кладбище, детскую больницу, которая во времена Австро-Венгрии носила имя Ф.Йосифа, побывать на фольклорном действе «Украинские песенные старожитности» в театре-студии «Голос», а также неформально пообщаться с руководителями национального общества, историками, политологами и жителями областного центра.

18 июня представителя австрийской имперской семьи в Черновцах официально примут городской председатель и руководители области, он встретится с депутатским корпусом городского совета и журналистами.

Доктор О.ГАБСБУРГ выступит перед студентами и преподавателями Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича и общественностью города. Здесь состоится официальная церемония вручения ему отличия и мантии почетного доктора университета.

19 июня О.ГАБСБУРГ посетит Коломыю, которая вписала романтическую страницу в отношения его родителей.