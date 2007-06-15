Ющенко отменил свои указы об увольнении Пшеничного и Иващенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свои указы об освобождении Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда Украины.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Президент своими указами от 30 апреля и 10 мая освободил В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО от должностей судей КС в связи с нарушением присяги.