Ющенко отменил свои указы об увольнении Пшеничного и Иващенко
10:40, 15 июня 2007Общество
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Тексты документов - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил свои указы об освобождении Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО от должностей судей Конституционного Суда Украины.
Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, Президент своими указами от 30 апреля и 10 мая освободил В.ПШЕНИЧНОГО и В.ИВАЩЕНКО от должностей судей КС в связи с нарушением присяги.
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