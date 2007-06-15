В Люксембурге подпишут соглашение об упрощении визового режима между Украиной и ЕС

18 июня состоится визит украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Виктором Януковичем в Люксембург для участия в 11 заседании Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС. Планируется подписать соглашение об упрощении визового режима и реадмиссию между Украиной и ЕС, соглашение о торговле сталелитейными изделиями, которая увеличивает квоты на поставки украинского плоского и сортового проката в ЕС на 2007 год.