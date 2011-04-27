На праздники Укрзализныця назначила 38 дополнительных поездов
Работа по изучению спроса продолжается
По состоянию на 27 апреля железные дороги Украины назначили 38 дополнительных поездов для обеспечения пиковых перевозок пассажиров во время майских праздников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».
В частности, 11 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 9 - Приднепровская, 6 - Одесская, 7 - Южная, 2 - Львовская и 3 - Донецкая железные дороги. Также 16 поездов назначили Российские железные дороги (РЖД).
Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.
Составом Юго-Западной железной назначены: № 282/281-58/57 "Киев - Симферополь" отправлением из Киева 27, 28, 29, 30/04, 2, 4, 6, 8, 11/05; из Симферополя - 28, 29, 30/04 , 1, 3, 5, 7, 9, 12/05; № 207/208 "Киев - Ужгород" отправлением из Киева 27, 28, 29, 30/04, 6, 7, 8/05; из Ужгорода - 28, 29, 30/04, 1, 7, 8, 9/05; № 219/220 "Киев - Ивано-Франковск" отправлением из Киева 30/04, из Ивано-Франковска - 30/04; № 219/220 "Жмеринка - Ивано-Франковск - Киев" отправлением из Жмеринки 9/05, из Ивано-Франковска - 9/05; № 525/512 "Киев - Мукачево" отправлением из Киева 28/04, из Мукачево — 29/04; № 253 "Киев - Львов" отправлением из Киева 30/04; № 501/592 "Киев - Львов" отправлением из Киева 28/04, из Львова - 29/04; № 529 "Киев - Львов" отправлением из Киева 29/04; № 58/57-296/295 "Киев - Симферополь - Жмеринка" отправлением из Киева 30/04, из Симферополя - 1/05; № 566/565-296/295 "Киев - Симферополь - Хмельницкий" отправлением из Киева 30/04, из Симферополя - 30/04; № 252/259 "Киев - Москва" отправлением из Киева 8/05, из Москвы - 10/05; № 580/579-284/283 "Киев - Симферополь - Жмеринка" отправлением из Киева 29/04, из Симферополя - 30/04.
Львовская железная дорога: № 147/148 "Киев - Львов - Киев" отправлением из Киева и Львова 29, 30/04, 9/05; № 506-537/538 "Львов - Киев - Ужгород" отправлением из Львова 29/04, из Киева - 29/04.
Приднепровская железная дорога: № 238/237-294/293 "Симферополь - Киев" отправлением из Симферополя по 12/05 ежедневно, из Киева - по 13/05 ежедневно; № 146/145 "Симферополь - Киев" отправлением из Симферополя 27, 28, 29/04, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11/05; из Киева - 28, 29, 30/04 , 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12/05; № 248/247 "Симферополь - Киев" отправлением из Симферополя 27, 28, 29, 30/04, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11/05; из Киева - 28, 29, 30/04 , 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12/05; № 522/521-58/57 "Запорожье - Киев - Симферополь" отправлением из Запорожья 29/04, из Киева - 29/04; № 536/535-510/509 "Симферополь-Львов" отправлением из Симферополя 29/04, из Львова - 30/04; № 289/290 "Днепропетровск - Киев - Симферополь" отправлением из Днепропетровска 29/04, из Киева - 30/04; № 561/562-522/521 "Днепропетровск - Киев - Запорожье" отправлением из Днепропетровска 29/04, из Киева - 30/04; № 204/203 "Симферополь - Москва" отправлением из Симферополя 7, 8, 9/05; из Москвы - 8, 9, 10/05; № 292/73 "Симферополь - Москва - Кривой Рог" отправлением из Симферополя 10/05, из Москвы - 11/05.
Одесская железная дорога: № 432/431 "Одесса - Харьков" отправлением из Одессы 29/04, 2, 6, 9/ 05; из Харькова - 30/04, 3, 7, 10/05; № 590/589 "Одесса - Симферополь" отправлением из Одессы 28, 29, 30/04, 2, 6, 8/05, из Симферополя - 29, 30/04, 1, 3, 7, 9/05; № 210/209 "Николаев - Киев" отправлением из Николаева 27, 28, 29/04, 3, 5, 9/05; из Киева - 28, 29, 30/04, 4, 6, 10/05; № 508/507 "Одесса - Симферополь" отправлением из Одессы 29/04, 1/05; из Симферополя - 30/04, 2/05; № 258/257 "Одесса - Киев" отправлением из Одессы 28, 29/04, 3, 5, 9/05; из Киева - 29, 30/04, 4, 6, 10/05; № 228/227 "Одесса - Львов" отправлением из Одессы 29, 30/04, 2, 6/05; из Львова - 30/04, 1, 3, 7/05.
Донецкая железная дорога: № 524/523 "Луганск - Киев" отправлением из Луганска 28/04, 2, 5, 9/05; из Киева - 29/04, 3, 6, 10/05; № 577/578-576/575 "Донецк - Киев" отправлением из Донецка 28/04, 3, 5, 9/05; из Киева - 29/04, 4, 6, 10/05; № 525/526 "Дебальцево - Симферополь" отправлением из Дебальцево 29/04, 6/05; из Симферополя - 30/04, 7/05.
Составом Южной железной дороги: № 175/176 "Харьков - Симферополь" отправлением из Харькова 29, 30/04, 3, 9/05; из Симферополя - 29, 30/04, 3, 9/05; № 545/546 "Харьков - Севастополь/Симферополь - Харьков" отправлением из Харькова 29/04, из Симферополя - 30/04, 1/05; № 539/540 "Харьков - Симферополь" отправлением из Харькова 29, 30/04; из Симферополя - 30/04; № 563/278 "Харьков - Киев" отправлением из Харькова 29/04, из Киева - 30/04; № 225/278 "Харьков - Киев" отправлением из Харькова 29/04, из Киева - 29/04; № 219/220 "Харьков - Симферополь" отправлением из Харькова 28/04, из Симферополя - 29/04; № 225/226 "Харьков - Киев - Мукачево" отправлением из Харькова 30/04, из Мукачево - 1/05.
Составом РЖД назначены поезда:
№ 259/96 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 29/04, из Киева -29/04; № 259/126 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 30/04, из Киева - 1/05; № 587/252 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 29/04, из Киева -29/04, 2/05; № 295/296 "Москва - Киев - Брянск" отправлением из Москвы 30/04, из Киева - 1/05; № 125/96 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 28/04, 6/05; из Киева - 9/05; № 259/22 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 7/05, из Киева - 8/05; № 593/236 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 29/04, из Киева - 30/04; № 233/234 "Москва - Севастополь (Симферополь)" отправлением из Москвы 28, 29, 30/04, 1/05 (из Москвы 28/04 в Симферополь); из Симферополя - 29/04; из Севастополя - 30/04, 1, 2/05; № 211/564 "Москва - Харьков" отправлением из Москвы 29/04, из Харькова - 30/04; № 235/464 "Москва - Одесса" отправлением из Москвы 29/04, из Одессы - 30/04; № 29/30 "Москва - Симферополь" отправлением из Москвы 29/04, из Симферополя - 30/04; № 287/594 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 30/04, из Киева - 1/05; № 187/96 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 7/05, из Киева - 7/05; № 21/22 "Москва - Киев" отправлением из Москвы 2/05, из Киева - 3/05; № 265/266 "Москва - Симферополь" отправлением из Москвы 29, 30/04; из Симферополя - 30/04, 1/05; № 273/274 "Санкт-Петербург - Симферополь" отправлением из Санкт-Петербурга 30/04, из Симферополя - 1/05.