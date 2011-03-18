Родители учеников Макеевской школы просят Януковича не закрывать школу

Родители учеников Макеевской украиноязычной общеобразовательной школы №3 (I-II ступеней обучения) просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не допустить закрытия их школы, которая является сегодня единственным культурным центром на поселке.

Об этом они заявили в своем письме, адресованном главе государства, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы, родители учеников и все жители поселка им. Кирова, обращаемся к Вам за поддержкой в решении проблемы, которая сложилась на нашем поселке. У наших детей хотят отобрать школу № 3, и мы против этого!», - говорится в письме.

Родители объясняют, что школа №3 расположена в центре поселка, «что способствует беспрепятственному посещению» этого учебного заведения детьми, и «очень важно, что эта школа для нас - единственный культурный центр на поселке - здесь проходят концерты, собрания родителей и жителей поселка, выборы».

Авторы письма объясняют, что власти города предлагают перейти детям школы №3 в другую, отдаленную школу №19. Но по пути детей к школе №19 и вокруг предлагаемой школы, «находятся посадка, пустырь, закрытый, находящийся в аварийном состоянии клуб им. Кирова, открытые люки на асфальте, заброшенная шахта «Капитальная», которая не огорожена и не защищена от доступа посторонних, тем более детей». В связи с этим родители обеспокоены безопасностью своих детей по пути их следования в школу №19.

Родители также сообщают, что в школе №3, где дети обучаются с 1 по 9 класс, сегодня учатся 114 детей, наполняемость одного класса составляет от 12 до 22 человек, тогда как в ОШ№19 наполняемость классов меньше. «Учитывая количество жителей на нашем поселке, мы считаем, что прирост населения стабильный. В каждой семье по 2-3 ребенка, поэтому наполняемость школы в ближайшие годы останется одинаково стабильной», - заявляют авторы обращения.

Кроме того, родители обеспокоены тем, что их дети, обучающиеся на украинском языке при переходе в школу №19, будут учиться на русском языке. «Другая сторона проблематичного перевода наших детей - это язык, на котором они обучаются – украинский, а школа №19 имеет из всех 11 классов только 1-й и 2-й украинские классы, остальные – русские», - сказано в письме.

Обращаясь к Президенту, родители заявили: «Родительский коллектив и учащиеся ОШ №3, жители поселка им. Кирова просят Вас не допустить закрытия школы, так как в случае закрытия на ее месте образуется очередной пустырь для алкоголиков и наркоманов».

«Если не отменят положения о закрытие школы, мы будем применять экстренные меры, перейдем к акциям протеста», - заключено в письме, подписанном родителями школы №3 с указанием адреса и телефона председателя инициативной группы родительского комитета.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ, или 2,5% от общего количества школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».

Общая проектная мощность школ, намеченных на закрытие в 2011 году, составляет 7182 ученика, фактическая наполняемость - 2099 учащихся. Таким образом, средняя наполняемость каждой из них - 30%.

Вместе с тем зампредседателя Донецкой областной организации Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко Мария ОЛЕЙНИК заявила, что власти планируют закрыть и те учебные заведения, наполняемость которых значительно превышает 30%. Кроме того, по ее данным, что в регионе намечено закрыть в первую очередь украинские школы.