В налоговой уверяют, что стычка охраны с прессой - скорее, исключение

Председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО поручил провести служебное расследование инцидента в Днепропетровске, где съемочную группу местного «9-го канала» не допустили в помещение районной налоговой инспекции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, В.ЗАХАРЧЕНКО заверил, что налоговая служба не устанавливает никаких ограничений на общение своих работников со СМИ и доступ журналистов до информации.

«Мы работаем прозрачно и открыто, и представители масс-медиа – желанные гости в налоговой. Репортеры и обозреватели всеукраинских и местных изданий уделяют много внимания работе налоговой, проблемам администрирования налогов и качества обслуживания плательщиков. Нашу деятельность СМИ освещают объективно, критикуют – конструктивно, за что я ем искренне благодарен», - заметил председатель Государственной налоговой службы.

Он подчеркнул, что сегодня территориальные налоговые инспекции вынуждены принимать большое количество людей, потому что плательщики подают отчетность по новым правилам, согласно принятому законодателями Налоговому кодексу.

«Наши сотрудники работают с чрезвычайной нагрузкой, и ощущают немалое психологическое давление. С 17 марта территориальные органы ГНС открыты для граждан с 8 до 21 часа, будут работать в выходные. Инцидент в Днепропетровске – скорее, исключение, и мы внимательно разберемся, что там произошло и почему», - заверил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 марта из налоговой инспекции Красногвардейского района Днепропетровска грубо выдворили журналистов «9-го канала», которые приехали по просьбе предпринимателей снять сюжет об огромных очередях и волоките, с которыми должны мириться предприниматели, чтобы сдать в инспекцию документы. Как рассказали на телеканале, охрана налоговой не позволила журналистам вести съемку, закрывала объектив телекамеры. Также журналистам не удалось пообщаться не с кем из руководителей налоговой инспекции.