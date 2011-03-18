На Черниговщине ввели карантин из-за угрозы бешенства

В одном из сел Черниговской области введены карантинные ограничения в связи с угрозой бешенства.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

В частности, как отмечается в сообщении, в селе Перше Травня Бахмачского района бродячий кот покусал трех человек. Работники управления ветмедицины Бахмачского района взяли патматериал на исследование, а спустя два дня Бахмачская районная государственная лаборатория ветеринарной медицины подтвердила положительный результат на бешенство.

Пострадавшие госпитализированы в Бахмачскую центральную районную больницу. С целью предотвращения распространения выявленного заболевания бешенством на территории села Перше Травня введены карантинные ограничения, проводятся профилактические противоэпидемические и лечебные меры.