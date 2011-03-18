В Харькове на автостоянке сгорели три машины
11:16, 18 марта 2011Общество
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Повреждены еще 4 автомобиля
В Харькове в результате пожара на одной из автостоянок сгорели три автомобиля.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Харьковской области, пожар произошел сегодня около часу ночи в районе жилого массива «Салтовка».
Огнем были охвачены три автомобиля: “Мерседес”, “Хюндай” и ВАЗ. В результате теплового влияния были повреждены еще 4 автомобиля, стоявшие рядом.
Возгорание было ликвидировано бригадой спасателей, которая прибыла на место происшествия по вызову сторожа автостоянки.
Причина пожара устанавливается.
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