В Харькове на автостоянке сгорели три машины

В Харькове в результате пожара на одной из автостоянок сгорели три автомобиля.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Харьковской области, пожар произошел сегодня около часу ночи в районе жилого массива «Салтовка».

Огнем были охвачены три автомобиля: “Мерседес”, “Хюндай” и ВАЗ. В результате теплового влияния были повреждены еще 4 автомобиля, стоявшие рядом.

Возгорание было ликвидировано бригадой спасателей, которая прибыла на место происшествия по вызову сторожа автостоянки.

Причина пожара устанавливается.