Табачник: объединим почти 50 вузов

Министерство образования и науки, молодежи и спорта намерено до конца этого учебного года присоединить почти 50 высших учебных заведений к другим.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК.

«До конца этого учебного года мы в Украине добровольно объединим почти 50 учебных заведений университетского уровня», - сказал Д.ТАБАЧНИК. В качестве примера он привел объединение Национального университета «Львовская политехника» и Государственного университета информационно-коммуникационных технологий, а также присоединение к Донецкому национальному техническому университету Государственного университета информатики и искусственного интеллекта.

По словам министра, такие объединения должны произойти среди вузов Луганска, Чернигова и Херсона. «Тенденцию создания маленьких некачественных высших учебных заведений за государственные средства мы обязательно преодолеем еще до завершения работы над новым законом о высшем образовании», - отметил Д.ТАБАЧНИК.