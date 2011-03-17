Милиция задержала заказчика убийства редактора «Вечерней Одессы»

Задержан заказчик убийства редактора газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в Одесской области Андрей ПИНИГИН. (УНИАН: Б.Деревянко был застрелен наемным убийцей утром 11 августа 1997 года в Одессе).

«Заказчик убийства редактора «Вечерней Одессы» наконец водворен в тюрьму, а посредники заказчика - Алексей Балашов и его подруга Галина Чумак - мертвы», - сообщил А.ПИНИГИН.

Он добавил, что «заказчик резонансного убийства проходит по делу преступной группировки Василия МАРЬЯНЧУКА по кличке «Бухгалтер», многие члены которой несколько лет назад были изобличены и осуждены за совершенные злодеяния.

По мнению первого заместителя начальника Управления МВД Украины в Одесской области, начальника криминальной милиции Алексея ХЛЕВНОГО, «сейчас заказное убийство Б.Деревянко можно считать раскрытым: задержанного передали для проведения следственных действий прокурорским работникам».

Как сообщалось, через 1,5 года после убийства Б.Деревянко был задержан, а затем осужден к пожизненному заключению его исполнитель - киллер из Приднестровья Александр ГЛЕК. Однако розыск заказчика и посредников многие годы был безуспешным.

Правоохранители считают членов действовавшей в течение семи лет в Одесской области преступной группировки В.МАРЬЯНЧУКА наиболее жестокой. В ней насчитывалось до 75 боевиков, ОПГ отличалась жесткой, почти военной дисциплиной. В ее составе действовали, причем изолированно друг от друга, разведывательное звено, аналитический отдел, звено наружного наблюдения, несколько звеньев ликвидаторов и киллеров.

По данным следствия, на ее счету не менее двух десятков преступлений, среди которых 11 преднамеренных убийств. Согласно материалам 75 томов следствия, банда специализировалась также на похищении предпринимателей с целью выкупа. Получив деньги, бандиты убивали заложников, чтобы не оставлять свидетелей. Только в течение 1997-2000 годов бандиты получили в виде выкупов свыше 3,5 млн. долл.