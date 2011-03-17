Милиция задержала заказчика убийства редактора «Вечерней Одессы»
Деревянко застрелили 11 августа 1997 года
Задержан заказчик убийства редактора газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник управления уголовного розыска ГУ МВД Украины в Одесской области Андрей ПИНИГИН. (УНИАН: Б.Деревянко был застрелен наемным убийцей утром 11 августа 1997 года в Одессе).
«Заказчик убийства редактора «Вечерней Одессы» наконец водворен в тюрьму, а посредники заказчика - Алексей Балашов и его подруга Галина Чумак - мертвы», - сообщил А.ПИНИГИН.
Он добавил, что «заказчик резонансного убийства проходит по делу преступной группировки Василия МАРЬЯНЧУКА по кличке «Бухгалтер», многие члены которой несколько лет назад были изобличены и осуждены за совершенные злодеяния.
По мнению первого заместителя начальника Управления МВД Украины в Одесской области, начальника криминальной милиции Алексея ХЛЕВНОГО, «сейчас заказное убийство Б.Деревянко можно считать раскрытым: задержанного передали для проведения следственных действий прокурорским работникам».
Как сообщалось, через 1,5 года после убийства Б.Деревянко был задержан, а затем осужден к пожизненному заключению его исполнитель - киллер из Приднестровья Александр ГЛЕК. Однако розыск заказчика и посредников многие годы был безуспешным.
Правоохранители считают членов действовавшей в течение семи лет в Одесской области преступной группировки В.МАРЬЯНЧУКА наиболее жестокой. В ней насчитывалось до 75 боевиков, ОПГ отличалась жесткой, почти военной дисциплиной. В ее составе действовали, причем изолированно друг от друга, разведывательное звено, аналитический отдел, звено наружного наблюдения, несколько звеньев ликвидаторов и киллеров.
По данным следствия, на ее счету не менее двух десятков преступлений, среди которых 11 преднамеренных убийств. Согласно материалам 75 томов следствия, банда специализировалась также на похищении предпринимателей с целью выкупа. Получив деньги, бандиты убивали заложников, чтобы не оставлять свидетелей. Только в течение 1997-2000 годов бандиты получили в виде выкупов свыше 3,5 млн. долл.