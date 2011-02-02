Сайт, разместивший болезненную для России информацию, был атакован

На сайт UA-Energy.org вечером 1 февраля осуществлена кибер-атака. Издание допускает, что атака связана с публикацией на сайте опровержения на прошлой неделе заявления комиссара Европейской Комиссии по вопросам энергетики Гюнтера ЭТТИНГЕРА о якобы нежелании ЕС модернизировать украинскую газотранспортную систему.

Главный редактор сайта Роман НИЦОВИЧ в интервью УНИАН сказал, что “мы не отбрасываем версии, что атака была ответом на оперативное размещение информации от пресс-секретаря комиссара».

«Информация о том, что реконструкция украинской ГТС остается приоритетом для ЕС, могла навредить информационной политике третьей стороны, - считает журналист. – Насколько мы знаем, за разъяснением в ЕС по этому вопросу обращались и представители украинского правительства. Они получили такой же ответ”.

По словам Р.НИЦОВИЧА, после DDOS-атаки сайт был закрыт в сети. Но его робота будет возобновлена в ближайшее время.

Напомним, 25 января в Брюсселе во время делового завтрака в Центре европейской политики, отвечая на вопрос украинских журналистов, еврокомиссар отметил, что европейская сторона заинтересована в надежной работе украинской ГТС. В частности, Г.ЭТТИНГЕР сказал: „Модернизация газотранспортной системы не имеет смысла, если нет газа. Газ поступает из России. Таким образом, мы считаемся с нашими позициями. „Северный поток” – это первое направление, которое обходит Украину, мощностью в 50 млрд. кубометров. „Южный поток” будет вторым таким направлением с еще 55 млрд. кубометров. Поэтому Россия сможет поставлять газ без участия Беларуси или Украины, поскольку сейчас экспортирует на европейский рынок 120 млрд. кубометров газа. И это оставляет открытые вопросы”.

Такие высказывания еврочиновника вызвали неоднозначное восприятие в Украине. Отдельные СМИ даже писали, что таким образом Евросоюз отказывается от своих обязательств по модернизации украинской ГТС и перекладывает всю ответственность за это на Россию, толкая Украину в энергетические объятия восточного соседа.

28 января UA-Energy.org удалось связаться с офисом Г.ЭТТИНГЕРА и получить комментарий по данному вопросу. Как сообщила Марлин ХОЛЦНЕР - пресс-секретарь комиссара Европейской Комиссии по вопросам энергетики Гюнтера ЭТТИНГЕРА - Г.ЭТТИНГЕР недавно четко и неоднократно подчеркивал, что модернизация украинских трубопроводов остается приоритетом для ЕС. „Политика относительно Украины не изменилась. Европейская комиссия стремится и в дальнейшем поддерживать Украину в ее реформах”, - говорится в комментарии.