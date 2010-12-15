В Киеве открыли три станции метро - на этот раз для людей

КП «Киевский метрополитен» завершил начатое в 2005 году строительство новых станций Куреневско-Красноармейской линии Киевского метрополитена - «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская». Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии участка приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ.

Станционные комплексы сооружались открытым способом. Для гидроизоляции железобетонных и бетонных конструкций этих станций применялись материалы из новой модифицированной латексом битумной эмульсии.

По информации «Киевского метрополитена», строительство объекта выполнялось в плотной городской застройке, где пролегает большое количество инженерных коммуникаций, в чрезвычайно сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях залегания грунтов. При строительстве участка Куреневско-Красноармейской линии специалисты ОАО «Киевметрострой» использовали передовые методы строительства, новое оборудование и механизмы.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Виктор Янукович уже "открывал" эти станции.