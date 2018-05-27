Власть заболела разрезанием ленточек?

У новой власти проявилась болезненная страсть перерезать красную ленточку, сдавая очередной объект. Под вспышки фотокамер и Президент, и премьер-министр Украины открывают объекты, даже если они совсем не готовы к эксплуатации. Мосты, новые станции метро, больницы… Новая власть, напялив строительную каску, с помпой демонстрирует свои темпы, правда, потом объясняя журналистам, что это был пробный запуск, и что на самом деле объект заработает через месяц, два, три. Какая разница, первый раз камеры уже поработали. В своем желании открывать новые объекты власть дошла до того, что по два раза открывает объекты, которые худо-бедно функционируют уже годами. Но давайте по порядку.

СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ: АРМАТУРА И БЕТОННЫЕ БЛОКИ НЕ ИСПОРТИЛИ ПРАЗДНИК УКРАИНСКИМ ВИПАМ Линия «скоростного» трамвая была торжественно открыта 16 октября. На ней присутствовал премьер-министр. Ее, опять же, как и многое другое, открывали несколько раз. Первые две станции «скоростного» (на участке до бульвара Лепсе) открывали в апреле 2008 года. Если первые четыре станции выстроены в европейском стиле, то большинство следующих станций и, в принципе, сами трамваи и рельсы пребывают в затрапезном состоянии. «Радуют» глаз торчащая арматура на до сих пор достраивающихся станциях, а между блоками, кучами бетона - головы ожидающих трамвай. А в каком «восторге» пребывают водители автомобилей, которые далеко не по пять минут и уже не один год стоят в пробках из-за выноса на проезжую часть всевозможной строительной техники. На доделываемых станциях наспех штукатурят, замазывают дыры и варят крепления.

А пока история хранит ряд громких дел в связи с разбазариванием средств при реконструкции «скоростного». К примеру, в мае по обвинению в присвоении более 31 млн. грн. из бюджета Киева, предназначенных для строительства скоростного трамвая, был арестован председатель наблюдательного совета ОАО «Экспериментальный завод железобетонных шпал» Александр Падалко. Но судьба этого дела на самом факте задержания и заканчивается...

ИСТОРИЯ С ЭСТАКАДОЙ И ГАВАНСКИМ МОСТОМ

23 октября УНИАН сообщил, что в Киеве была запущена в эксплуатацию первая очередь Подольского мостового перехода через Днепр.

В частности, было открыто движение по Набережно-Крещатицкой эстакаде и Гаванскому мосту в оба направления.

На торжественной церемонии по случаю введения в эксплуатацию первой очереди объекта присутствовал премьер Николай Азаров, который поблагодарил руководство и сотрудников «Мостобуда» за строительство объекта с опережением графика.

Эстакада, конечно, это хорошо. Но стоит отметить, что сам мост был сдан еще в конце 2007 года. Пока не началось строительство эстакады, два последних года я добиралась домой на такси именно по этому мосту. Не знаю, стоило ли торжественно сдавать первую очередь, ведь новая власть в общем-то доделала то, что надо было доделать. Но уже не вызывает сомнения, что каждую из двух последующих очередей (вторую очередь Подольского мостового перехода – от улицы Набережно-Крещатицкой до проспекта Ватутина – планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2012 года, а полностью завершить объект - в 2013 году) будут сдавать торжественно и многократно. Мостовой переход рассчитан на одновременное движение автотранспорта по 6-ти полосам и метро. Сметная стоимость объекта – 9,1 млрд. грн.

ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЗАРАБОТАЕТ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА 27 сентября в Киеве состоялось торжественное открытие железнодорожного сообщения через Днепр по новому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу. Это дорога – составляющая будущего Дарницкого мостового перехода, который включает две ЖД-полосы и шесть полос для движения автотранспорта. Пользоваться им можно будет только через два года, когда будут завершены и автомобильные дороги. Сметная стоимость проекта мостового перехода 9 млрд. 157 млн.грн.

МЕТРО НА ТЕРЕМКИ: ПРОБНЫЙ ЗАПУСК УСПЕЛИ-ТАКИ СДЕЛАТЬ К ПРАЗДНИКУ РЕВОЛЮЦИИ

5 ноября президент Виктор Янукович поучаствовал в пробном запуске трех станций метро: «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская». Наверное, телекартинка, которую удалось выжать из этого мероприятия, впечатлила жителей Донбасса. Но вряд ли она впечатлила киевлян. Станции метро на этой линии – не роскошь, это уже много лет кричащая необходимость для жителей этого района. И их реальное открытие стало бы праздником, невзирая на то, кто бы провел это открытие. И, наверное, пробный запуск – событие «важное и актуальное». Но превращать в пиар обычный рабочий момент – плохая услуга самому Президенту. Даже несмотря на то, что эти станции пообещали открыть к середине декабря.

«Завершаются работы, связанные с диспетчеризацией работ, с обустройством охранной сигнализации, пусконаладочные работы, и через месяц, а конкретнее – 15 декабря, будут введены в эксплуатацию эти станции», –сказал наместник города от Регионов Александр Попов. Попов также отметил, что сегодня в ходе данного строительства освоено 1 млрд. 800 млн. грн, и остается профинансировать 160 млн. грн., чтобы в полном объеме выполнить задачи, поставленные до конца года.

В одном из телесюжетов видела, как журналист бежал за каким-то чиновником «Метростроя», требуя сказать, когда откроют станции для киевлян. Он бодро убегал со словами «не знаю».

Еще летом руководители Метростроя и новая команда в лице Попова сообщали, что столичные метростроевцы готовы до ноября завершить подготовку проектной документации строительства киевских станций метро «Выставочный комплекс», «Ипподром», «Теремки» на Куреневско-Красноармейской линии метро. Это ж сколько раз можно будет открывать станции...

ОХМАТДЕТ: ОТКРЫЛИ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР, ЛЕЧИТЬ В КОТОРОМ НАЧНУТ ЧЕРЕЗ ГОД

Не так давно Азаров открыл Украинский центр детской токсикологии, интенсивной и эфферентной терапии. Центр расположен в отреставрированном корпусе Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ». Капитальный ремонт центра проведен на общую сумму 17 млн. 723 тыс. грн. На закупку оборудования проведены процедуры торгов на общую сумму 4,9 млн. грн. Правда, удивлял формат информационных сообщений. Говоря о работе центра, СМИ сообщали, что на трех этажах Центра будут расположены отделения острых интоксикаций, хронических интоксикаций, химико-токсикологической диагностики и катастрофной токсикологической помощи. Что значит «будут расположены»? Если клиника открыта, то это все должно работать. На открытии премьер-министр, говорил, что «будет делать специальное постановление правительства, в котором распишет все абсолютно проблемы такой большой и серьезной клиники». В частности при закупке оборудования «приоритет будет отдаваться наилучшему на сегодняшний момент оборудованию, аппаратуре на рынке». Отдельные издания язвительно заметили, что Азаров открыл клинику, которая заработает через год. Что касается окончательного завершения реконструкции центра, премьер-министр сообщил: «Я думаю, начнем в ближайшие месяцы, ноябрь-декабрь не потеряем, а в основном, это будет 2011-2012 гг».

Помилуйте, или клиника работает и там все есть или она не работает, а туда только что-то вложено. Но тогда зачем открывать? Упомянутый Украинский центр детской токсикологии реконструируется десятилетиями. Мы позвонили в этот самый Украинский центр токсикологии. Представившись журналистами одной из областей Украины (не хотела нарываться на показуху, которую обычно делают для центральных СМИ), попросили врачей показать все отделения центра. Мы сказали, что раз это центр для всей Украины, то имеет смысл рассказать о нем в своем регионе. По телефону на наш вопрос, какие отделения центра работают, нас отправили к генеральному директору. А на телефоне генерального директора срабатывал автоответчик.

ПРЕЗИДЕНТ ТОЖЕ ЛЮБИТ ОТКРЫВАТЬ ДОРОГИ

Пока готовился материал, появилась информация, что первый вице-премьер Андрей Клюев завтра едет в Харьковскую область торжественно открывать дорогу, которая и так уже полностью открыта с 27-го октября. А почему бы не съездить, все так по-праздничному не обставить, не сфотографироваться с прорабом? Брифинг журналистам не дать? Время есть, деньги в бюджете тоже. Дело это, как оказалось, вполне даже царское. Наш Президент тоже обожает открывать дороги. Виктор Янукович в тот день, когда "Шахтер" играл с "Арсеналом" на Донбасс-арене, самолично открыл аж две дороги - объездную вокруг Донецка и объездную вокруг Луганска. Вот как… Наш пострел везде поспел...

Ну а еще (сдержите слезы восхищения..) Виктор Янукович недавно открыл кусок дороги Киев-Чоп на Ровенщине. В своей речи сказал, что приехал поздравить рабочих, (преимущественно, турецких - ред.), которые вложили «труд, ум и сердце в эту украинскую дорогу».

Тут вообще нет вопросов, он был должен приехать. Он, наверное, понимает, что дороги - это вторая из двух вечных бед и Украины тоже, которая в отличие от первой – все же поправима.

Елена Быстрицкая, Маша Мищенко

Фото УНИАН