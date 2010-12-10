На Майдане пройдет Благотворительная рождественская ярмарка

На Майдане Незалежности в Киеве с 16 декабря по 9 января будет проходить Благотворительная рождественская ярмарка «Три мешочка. От Николая до Рождества».

Об этом сообщили УНИАН организаторы мероприятия - Синодный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата.

Они добавили, что эту их инициативу поддержали и киевские власти. В частности, глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ вчера подписал соответствующее распоряжение, в котором отмечено: «поддержать инициативу УПЦ по проведению первой ежегодной Благотворительной рождественской ярмарки».

Мероприятие также поддержит Всеукраинский благотворительный фонд «Дорога будущего».

По словам организаторов, на время проведения Благотворительной ярмарки главная площадь страны превратится в сказочный городок - с деревянными домиками-скамьями, почтой святого Николая и сценой, на которой ежедневно будут выступать детские творческие коллективы.

Самыми знаковыми мероприятиями ярмарки станут зажигание главной благотворительной свечи и рождественской звезды, фестиваль вертепов, парад ангелов, что, по замыслу авторов, напомнит киевлянам и гостям города о давних традициях празднования Рождества.

На ярмарке можно будет приобрести разнообразные эксклюзивные сувениры, игрушки, продукты питания.

«На протяжении 25 дней рождественская ярмарка «Три мешочка. От Николая до Рождества» будет эпицентром благотворительности в Киеве. Покупая гостинцы и подарки родным и близким, посетители ярмарке смогут купить подарок сироте и оставить его в прозрачном ящике. Или оставить пожертвования в одном из семи ящичков, каждый из которых будет отвечать детскому заведению. В одном из домиков будет установлен банковский терминал, через который можно будет перечислить средства на специальный счет», - сообщили в Синодном информационно-просветительском отделе УПЦ МП.

Решить, кому именно подарить праздник, поможет инсталляция «Три мешочка», где разместят фотографии и истории семи детских домов, нуждающихся в помощи.

«Уверены, нам удастся возродить традицию проведения благотворительных рождественских ярмарок и утвердить в обществе такие христианские добродетели, как любовь, милосердие и помощь ближнему», - отмечают организаторы.

С начала независимости Украины рождественская ярмарка такого масштаба на главной площади государства проводится впервые.