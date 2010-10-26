В Крыму открылась первая в Украине сеть социальных аптек

Социальные аптеки, открывающиеся сейчас в Симферополе, по своей эффективности не имеют аналогов в других регионах Украины. Об этом сообщил кандидат от Партии регионов на пост городского головы Симферополя Виктор Агеев.

По его словам, в других городах Украины предпринимались попытки создания социальных аптек, но особым успехом они пока не увенчались.

«Где-то пытались продавать ветеранам лекарства по себестоимости, но исключительно отечественного производства, где-то была идея бесплатно давать медикаменты всего на 12 гривен в месяц. Идеи были разные, но ни одна из них сегодня не работает, – приводит его слова Крымское информационное агентство. - Проект, который мы начали реализовывать в Крыму, не только не имеет аналогов в Украине, но и эффективен. К тому же забота о ветеранах – один из главных пунктов программы Партии регионов и президента».

Виктор Агеев подчеркнул, что симферопольские социальные аптеки - коммунальной, а не коммерческой формы собственности.

«Таким образом, контроль за их работой и ценами на лекарства будет намного жестче. К сожалению, нередко, когда наценка на медикаменты в коммерческих аптеках составляет 200 и более процентов. В социальных аптеках этого не будет». А для предотвращения злоупотреблений определен список врачей, которые смогут выписывать рецепты льготникам для приобретения лекарств в социальных аптеках.

«Ни для кого не секрет, что нередки случаи, когда социальными льготами часто пользуются совершенно не те люди, для которых они предназначены. Мы нашли способ, как этого избежать»,