Уволен глава компании "Туркменгаз"

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил главу компании "Туркменгаз" Нури Мухамедова. Он был освобожден от должности с формулировкой "за серьезные просчеты в работе", передает Associated Pressсо ссылкой на местные СМИ. Увольнению Н.Мухамедова предшествовала критика его деятельности со стороны главы Туркмении за медленные темпы строительства новых трубопроводов и освоения новых месторождений.

"Туркменгаз" - 100-процентная государственная компания Туркмении, крупнейшая в Центральной Азии компания, которая занимается добычей и поставкой газа.

Экспорт нефти и газа занимает одну из основных статей дохода бюджета Туркмении. Эта страна поставляет газ в Россию, Китай и Иран, а также планирует поставлять "голубое топливо" в Европу в рамках проекта Nabucco, напоминает РосБизнесКонсалтинг.