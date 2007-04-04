Ситуация на фондовом и валютном рынках Украины стабильная

В стране на сегодняшний день ситуация на фондовом и валютном рынках стабильная. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономики.

«Сегодня ситуация на фондовом и валютном рынках стабильна», - цитирует министра пресс-служба.

По словам министра, правительство прилагает все усилия, чтобы ситуация была управляемой. «В настоящее время очень важно не допустить, чтобы у мирового содружества создалось впечатление об Украине как о ненадежном партнере и непрогнозируемом государстве. Нужно в максимально короткий срок на основе диалога стабилизировать ситуацию и создать условия для эффективного и конструктивного взаимодействия всех ветвей власти".

Министр указал, что “обострение политической ситуации и политическая нестабильность могут негативно повлиять на инвестиционный климат. Поэтому сегодня Кабинет Министров Украины, экономический блок правительства делают все, чтобы заверить иностранных инвесторов в политической и экономической стабильности в Украине".