Ющенко заявляет, что его решение неизменно и обязательно для исполнения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его решение о роспуске парламента является окончательным и обязательным к выполнению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал во время встречи с председателями областных государственных администраций.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что его указ является правовым: «Я хочу твердо заявить, что позиция, на которой построен указ, она безукоризненна, она является правовой».

В.ЮЩЕНКО также рассказал, что только что у него состоялись переговоры с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ «на предмет, что лучше было бы, если бы все участники этого процесса максимально быстро определились в формате порядка урегулирования ситуации и обеспечения реализации указа Президента».

«Понятно, что сегодня есть еще много эмоций, которые не дают возможности рационально подойти… но у меня не было переговоров с какой-либо стороной, которая бы, прочитав норматив Конституции, сказала, что есть двойная редакция. Двойной редакции нет», - сказал В.ЮЩЕНКО, комментируя свой указ.

Президент призвал губернаторов к пониманию того, что решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады отвечает Конституции, является легитимным, имеет четкие правовые и политические основания.

В.ЮЩЕНКО повторил свою позицию, высказанную во время роспуска парламента, о том, что “нарушение конституционных норм относительно формирования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины искажает результаты народного волеизъявления, осуществленного в соответствии со статьей 69 Конституции Украины через выборы народных депутатов Украины в марте 2006 года, является пренебрежением конституционными избирательными правами граждан Украины, приводит к игнорированию конституционного принципа народного суверенитета, закрепленного в частях второй и третьей статьи 5 Основного Закона Украины. Такое развитие событий является реальной предпосылкой узурпации власти в Украине, что запрещено частью четвертой статьи 5 Конституции Украины. Это также угрожает национальной безопасности, вызывает дестабилизацию политической ситуации в государстве, создает потенциальную опасность государственному суверенитету”.