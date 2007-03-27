В Харькове начнётся суд по факту избиения людей на ул.Клочковской

Завтра в Дзержинскому суде города Харькова должно начаться предварительное слушание дела по событиям на улице Клочковской, 197, которые происходили 16 декабря 2006 г. и в ходе которых произошло избиение людей.

Как сообщил на брифинге лидер Общественного движения «Городской дозор» Владислав ПРОТАС, слушание будет проходить по материалам дела, которое было возбуждено органами милиции по статье «хулиганство».

При этом у В.ПРОТАСА вызвало удивление то, что «лишь случайно в понедельник вечером стало известно о начале слушания дела в среду» и что «ни пострадавшие, ни адвокаты не получали повесток в суд».

В.ПРОТАС высказал несогласие, что дело в суде рассматривается по статье «хулиганство», а не по статье «массовые беспорядки», по которой было сначала возбуждено Службой безопасности Украины. По его словам, в драках на Клочковской пострадали 26 людей – «им были нанесены средние и тяжелые телесные повреждения, многие еще находятся на лечении», и это не может квалифицироваться как «простое хулиганство».

Кроме того, по данным В.ПРОТАСА, сейчас в розыске находятся 50 человек, «и их не могут найти», тогда как «только 10 из них были задержаны».

Лидер «Городского дозора» считает, что весь ход событий свидетельствует о том, что руководители Харькова, присутствовавшие на митинге 16 декабря, пытаются, как он считает, «замять дело». Он предложил журналистам прийти на начало заседания суда в среду, где, по его мнению, будет много неожиданностей.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2006 г. в Харькове после митинга против строительства торгового комплекса по ул.Клочковской, 197, произошли массовые столкновения и избиение граждан.

Уголовное дело по факту массовых беспорядков в Харькове, произошедших 16 декабря с.г., возбудила Служба безопасности Украины по ч.1 ст.294 Уголовного кодекса Украины (организация массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над личностью, а также активное участие в массовых беспорядках). Позже уголовные дела по фактам служебной небрежности работников милиции и хулиганства возбудили прокуратура Харьковской области и Главное управление МВД Украины в Харьковской области.

24 января 2007 г. прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК сообщил, что прокуратура прекратила расследование дела по статье о массовых беспорядках, которое возбудила СБУ, из-за отсутствия состава преступления.

Позже Верховная рада Украины не смогла создать Временную следственную комиссию для расследования событий 16 декабря в Харькове. Сегодня в ВРУ зарегистрирован еще один проект постановления о ВСК для изучения событий на ул.Клочковской, 197.