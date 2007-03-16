В Верховной Раде расскажут, куда ушли деньги от приватизации Криворожстали

Верховная Рада планирует сегодня заслушать предварительный отчет Временной следственной комиссии по расследованию использования средств, полученных от приватизации ОАО «Криворожсталь».

Как передает корреспондент УНИАН, также народные депутаты планируют рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины» с предложениями Президента Украины.

Кроме того, парламент рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон Украины «О прокуратуре» (о согласовании с нормами Конституции Украины Положения о генеральном прокуроре).