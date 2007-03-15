Азаров убежден, что Президент не наложит вето

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не наложит вето на закон о внесении изменений к госбюджету на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады после призыва лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО к Президенту наложить вето на правительственный законопроект.

Н.АЗАРОВ сказал, что не понимает логики Ю.ТИМОШЕНКО. По его словам, она готова поддержать законопроект Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а правительственный законопроект «практически ничем не отличается от президентского».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что наложение вето и невступление в силу правительственного законопроекта приведет к тому, что с 1 апреля не будут повышены пенсии и зарплаты. «Это чистейшей воды провокация против народа Украины», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. Он добавил, что «я глубоко убежден, что Президент на такую провокацию не пойдет, и бюджет будет подписан и вступит в силу, а с 1 апреля люди получат повышенные заработные платы и пенсии».