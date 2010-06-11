Прокуратура Киева передала МВД все уголовные дела по банку «Надра»

Прокуратура Киева передала Главному следственному управлению МВД Украины для последующего расследования все уголовные дела, возбужденные по фактам злоупотреблений должностными лицами банка «Надра».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, не уточнив количество возбужденных уголовных дел.

Как сообщал УНИАН, по фактам присвоения служащими двух коммерческих структур средств, полученных ими в качестве кредитов в ОАО «Коммерческий банк «Надра», следственным отделом прокуратуры Киева расследовалось уголовное дело, возбужденное 12 августа 2009 года Генеральной прокуратурой по ст. ст. 191 ч.5, 205 ч.2, 366 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что в результате противоправных действий служащих коммерческих структур и банка интересам последнего и его вкладчиков нанесен материальный ущерб на сумму 384 млн. грн. Были установлены четыре человека, непосредственно причастные к этим преступлениям, включая председателя правления банка, которые объявлены в розыск.

В то же время проверялись и другие эпизоды возможной противоправной деятельности служащих банка во время кредитования юридических и физических лиц.

9 октября 2009 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывших должностных лиц банка «Надра», включая председателя правления, который является гражданином Российской Федерации.

С 10 февраля 2009 года Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на один год. Также для восстановления финансового состояния банка был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев.

16 февраля прошлого года банк обнародовал информацию об увольнении по собственному желанию с должности председателя правления, президента банка «Надра» Игоря ГИЛЕНКО.

10 июня 2010 года министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заявил, что имеет информацию о задержании бывшего председателя банка «Надра» И.ГИЛЕНКО.

В тот же день в Генеральной прокуратуре Украины опровергли эту информацию.