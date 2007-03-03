В Голливуде снимут фильм о борьбе УПА

Книга о борьбе УПА в Ровенской области «Гурбы: апрель 1944 года», вышедшая в одном из местных издательств при поддержке председателя облгосадминистрации Виктора МАТЧУКА не только пополнила библиотеку Конгресса США, но и стала известной в столице американской кино индустрии - Голливуде.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ровенской облгосадминистрации, один из режиссеров Голливуда позвонил по телефону к соавтору этой документальной книги, заместителю директора областного краеведческого музея Игорю МАРЧУКУ и попросил его быть консультантом будущего фильма, который там будут снимать по материалам книги. Кроме И.МАРЧУКА автором книги является журналист, редактор городской газеты «Семь дней» Олег ТИЩЕНКО.

Книга «Гурбы: апрель 1944 года» рассказывает о борьбе УПА на Волыни в годы второй мировой войны, в частности, об одном из самых больших боев в ее истории с войсками НКВД в районе урочища Гурбы Здолбуновского района Ровенской области. Тогда 5 тысяч бойцов УПА, большинство из которых составляли необстрелянные и безоружные новобранцы, были окружены почти 30-тысячными войсками НКВД. В результате трехдневных боев большинство повстанцев погибли, а незначительная часть их прорвалась из окружения.

В настоящее время на братской могиле, которая упорядочена на месте кровавых боев УПА с карательными войсками НКВД, установлен памятный знак. Здесь же, в лесном массиве, действует небольшой православный мужской монастырь.