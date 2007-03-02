Ющенко радуется, что ниточек все больше

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина и Грузия спустя некоторое время станут полноправными членами Европейского Союза и НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на открытии памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко в Тбилиси.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украину и Грузию связывают дружеские партнерские отношения, и это не только общая история, но и будущее. «Более знаковым является то, что нас объединяет будущее», - сказал он и добавил, что две страны прошли тернистый путь к своей свободе и независимости. И много проблем, которые существуют в странах, связаны именно со стремлением Украины и Грузии к независимости и демократии, считает глава Украинского государства. Он выразил убеждение, что в государствах будут установлены европейские стандарты жизни, и пройдет немного времени, когда Украина и Грузия обретут полноправное членство в евроатлантических структурах.

«С каждым днем нас все больше ниточек понимания связывают с европейским сообществом», - сказал Президент Украины.