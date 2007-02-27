В расследовании отравления Ющенко наметился прогресс

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что Генеральная прокуратура заключила договоры с двумя странами и в ближайшее время получит образцы диоксина для дальнейшего расследования дела об отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Генпрокурор также отметил, что следователь по делу уже допросил массажиста, который ранее был объявлен в розыск, его жену и других лиц, причастных к событиям, которые предшествовали отравлению В.ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, во время президентской избирательной кампании в 2004 году В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

В частности, заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью СМИ в конце ноября 2006 года заявлял, что В.ЮЩЕНКО могли отравить более двадцати человек. Р.КУЗЬМИН отметил, что среди подозреваемых могло быть как ближайшее окружение Президента, люди, с которыми он часто общался, так и обслуживающий персонал.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что во время президентской кампании 2004 года он был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА.

Ранее А.МЕДВЕДЬКО называл две страны, из которых Генпрокуратура хотела бы получить для сравнения образцы диоксина, – это Россия и США.