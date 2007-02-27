Генпрокуратура закрыла дело Кравченко

Генеральная прокуратура Украины 31 января 2007 года закрыла уголовное дело, возбужденное в связи с самоубийством бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, по делу были проведены все необходимые следственные действия и соответствующие экспертизы, которые дали основания следователю прийти к заключению, что по делу отсутствует событие преступления, а потому оно должно быть закрыто.

Как сообщал УНИАН, Ю.Кравченко был найден утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом мертвым с огнестрельным ранением. 4 марта на 10.00 он был вызван на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела Георгия Гонгадзе.

24 мая 2005 года Генпрокуратура обнародовала заключение, что самоубийство – это окончательная причина смерти Ю.Кравченко.

В то же время 21 июля 2006 г. А.Медведько сообщил, что Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела о гибели Ю.Кравченко. По его словам, «уголовное дело по факту нахождения трупа Кравченко расследовалось Генпрокуратурой, и было принято решение о его закрытии. Но потом это решение было отменено”.