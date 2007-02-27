”Пора” собирается остановить холодную войну

Гражданская партия “Пора” начинает формирование избирательных штабов для подготовки к выборам в органы местного самоуправления.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил председатель политсовета партии “Пора” Евгений ЗОЛОТАРЁВ.

По его словам, политический кризис, который наблюдается сегодня, является самым глубоким в истории Украины, потому что это не кризис отношений между Президентом, Верховной Радой, правительством, а кризис политики и политиков как таковых.

«Это холодная война, которую власть ведет с гражданами и обществом», - сказал Е.ЗОЛОТАРЁВ. Он отметил, что выход из этого кризиса заключается в перераспределении полномочий между государством и самоуправляющимися общинами, и предоставлении общинам больших прав.

В связи с этим, подчеркнул Е.ЗОЛОТАРЁВ, партия начинает избирательную кампанию в органы местного самоуправления и формирование избирательных штабов. Е.ЗОЛОТАРЁВ убежден, что только местное самоуправление и самоуправляющиеся общины могут ликвидировать кризис, взяв на себя часть полномочий.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году гражданское собрание партии “Пора” приняло постановление “О самоуправляющихся инициативах”, в соответствии с которым развитие местного самоуправления признается основой гражданского общества и считается одним из приоритетов деятельности партии.

В ноябре 2006 года председатель политсовета “Поры” Е.ЗОЛОТАРЁВ сообщил, что партия считает своим приоритетом подготовку к местным выборам.