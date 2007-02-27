В Европе будет введен единый стандарт размеров одежды. Такое решение принято Национальной Текстильной Ассоциацией (Unitex) в Милане, передает РБК со ссылкой на "Эхо Москвы". Европейский нормативный комитет предложил новую систему стандартов и кодификации размеров в связи с тем, за последние десятки лет европейцы стали крупнее. Введение единого размера для европейцев поможет избежать неразберихи при покупке одежды, отмечают представители Unitex.

Новая система размеров для взрослых будет состоять из следующих элементов: объем груди, объем талии и длина изделия. В размерах детской одежды, кроме уже существующих параметров роста ребенка, также будут указываться объемы груди и талии, что важно при выборе вещей для крупных или полных детей.

Новый норматив в ближайшее время планируется ввести во всех странах Европы.