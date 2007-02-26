Александр Третьяков про оппозицию, Ющенко и ”Силу народа”
Комментарий в связи с письмом Президента
Народный депутат Александр ТРЕТЬЯКОВ называет объединенную оппозицию “Силой народа-2” и считает, что Президент Украины допускает проведение досрочных парламентских выборов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом А.ТРЕТЬЯКОВ заявил сайту RAZOM, комментируя письмо Президента Виктора ЮЩЕНКО лидерам объединенной оппозиции.
“Письмо Президента лидерам фракции “Нашей Украины” и БЮТ свидетельствует о том, что Президент одобряет создание объединенной оппозиции, которая будет мощной и конструктивной”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.
“Это объединение я бы назвал “Силой народа-2”, ведь это то объединение, которое давно ожидали сторонники демократических ценностей, - добавил депутат.
А.ТРЕТЬЯКОВ выразил уверенность также в том, что фраза, в которой Президент одобрительно оценивает “объединение оппозиционных сил в Верховной Раде как важную предпосылку для противостояния системному и откровенному нарушению Конституции Украины и действующего законодательства в парламенте страны”, свидетельствует, что Президент допускает досрочные парламентские выборы.
А.ТРЕТЬЯКОВ отметил, что сегодняшние действия коалициантов наталкивают его на мнение, что эта коалиция должна срочно сменить название с “антикризисной” на “антинародную”.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля БЮТ и “Наша Украина” подписали Соглашение об Объединенной оппозиции. Документ подписали лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель совета блока “Наша Украина” Виктор БАЛОГА.
Президент Украины В.ЮЩЕНКО в письме Ю.ТИМОШЕНКО и В.БАЛОГЕ одобряет объединение оппозиционных сил в Верховной Раде.