Лозинскому светит пожизненный срок за «сафари»

Экс-депутат Виктор Лозинский, обвиняемый ранее в причинении жителю Кировоградской области Валерию Олийныку тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, будет отвечать по более жесткой статье 115 Уголовного кодекса — «Умышленное убийство». Она предусматривает наказание до пожизненного заключения включительно. Решение о переквалификации дела было принято вчера, сообщил « Сегодня » замгенпрокурора Виталий Щеткин.

— Досудебное следствие завершено, — говорит он. — После окончания ряда экспертиз установлено, что гибель Олийныка наступила в результате целенаправленных, преднамеренных действий Лозинского, который проявлял при этом особую жестокость. В связи с чем обвинение ему предъявлено в окончательной редакции, то есть с учетом переквалификации на 115-ю статью УК Украины. Теперь начинается выполнение ст. 218-й УПК — ознакомление Лозинского и других участников «сафари» с материалами уголовного дела. Этот процесс по времени не регламентирован. Лозинский не признает себя виновным и отказывается давать показания. Но вина его доказана в полном объеме, и все будет зависеть от того, насколько продуктивно он намерен знакомиться с материалами обвинения.

От хорошо информированного источника в СИЗО, где содержится бывший нардеп, «Сегодня» стало известно, что Лозинский и его адвокат были потрясены известием о переквалификации дела.

— Реакцию Лозы на решение следователя можно описать одним словом — шоковая, — говорит источник. — Ни он, ни защита к такому резкому повороту готовы не были. Оба ошарашены — видимо, им казалось, что следствие продлится еще долго, а до суда дело не дойдет никогда.

Напомним, Валерий Олийнык погиб 16 июня прошлого года от огнестрельных ранений, полученных на принадлежавших Лозинскому охотугодьях, которые тот объезжал вместе с начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским, прокурором того же района Евгением Горбенко и другими земляками. Лозинский выдвинул версию о том, будто Олийнык сам на него напал. Ее он придерживается поныне. Ковальский и Горбенко были арестованы, но затем отпущены на подписку о невыезде. Под стражей остаются егерь Василий Перепелица, сотрудники РОВД Николай Рудый и Вадим Мищенко. Им также предъявлено обвинение.