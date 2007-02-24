Приднестровье особо уязвимо к фальшивым и контрабандным медикаментам

В Приднестровье будет усилен контроль за обращением фармацевтической продукции. Для этого в структуре Министерства здравоохранения непризнанной республики в ближайшее время будет создан отдел фармацевтического контроля. Как сообщил журналистам в Тирасполе начальник Главного контрольного управления Минздрава Приднестровья Вячеслав Стратулат, в состав новой структуры войдут специалисты министерства, которым известна специфика обнаружения нелегального обращения, методики раскрытия схем и технологий нелегального сбыта и приемы выявления контрафактных медикаментов.

По словам В.Стратулата, в настоящее время в сети аптек Приднестровья реализуются как поддельные, так и нелегально ввозимые в Приднестровье лекарственные препараты, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья граждан. Такая продукция продается в аптеках по более низким ценам, чем легально ввезенные оригинальные препараты.

По оценкам, доля нелегально ввезенной, в том числе и контрафактной продукции может составить порядка 6-8 млн долл. (35-40% рынка). Предполагаемый экономический ущерб - около 200 тыс. долл. неуплаченных налогов.

Приднестровье импортирует 99% лекарств и относится к категории наиболее уязвимых территорий в плане наплыва фальшивых и контрабандных медикаментов.

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