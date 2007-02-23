Презентация совместного проекта НСПУ и УНИАН (прямая трансляция на 5 канале)

26 февраля в 10-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится презентационная пресс-конференция руководства Национального союза писателей Украины по случаю выпуска первого номера информационно-аналитического вестника «УНИАН-КУЛЬТУРА» – совместного проекта НСПУ и УНИАН. Тема пресс-конференции: “За культуру без гламура”. Еженедельник «УНИАН-КУЛЬТУРА» призван способствовать более полному, оперативному и более объективному освещению культурной тематики в украинских печатных и электронных СМИ. Вестник бесплатно будет распространяться среди СМИ, творческих союзов, учреждений культуры и искусства, органов власти и будет иметь свое «широкое окно» в сети Интернет. Участники: председатель Комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности, председатель Национального союза писателей Украины Владимир Яворивский; заместитель председателя НСПУ, писатель Василий Шкляр; главный редактор УНИАН Александр Харченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.