ГАИшникам хотят вернуть право на штрафы

Председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой поддержать законопроекты о возвращении работникам милиции функции по наложения штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОНОПЕНКО сказал сегодня в ВР Украины, информируя об основных тенденциях осуществления правосудия, причинах кризисных явлений в отечественном судопроизводстве и принципах реформирования судебной системы Украины.

По его убеждению, эту функцию необходимо вернуть работникам милиции, и только в случае, когда водитель не соглашается с наложением штрафа, ситуация должна рассматриваться в суде.

В.ОНОПЕНКО также сообщил, что на сегодня украинские суды ежегодно рассматривают 4 млн. административных дел, связанных с дорожным движением, в которых речь идет о суммах в 8-16 грн.

Он отметил, что он как председатель ВСУ, а также его первый заместитель ежедневно рассматривают десятки дел, связанных со штрафами за дорожные правонарушения.