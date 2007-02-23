Семенюк нашла поддержку в Кабмине

Глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК утверждает, что Кабинет Министров поддерживает предложение ФГИ закрепить в госсобственности контрольный пакет акций «Укртелекома»

Об этом В.СЕМЕНЮК сегодня сообщила УНИАН.

По ее словам, предложение Фонда о закреплении в госсобственности контрольного пакета акций «Укртелекома» «находит отзыв у (вице-премьера) Николая АЗАРОВА».

Между тем, глава ФГИ отметила необходимость реализации на украинском фондовом рынке 10-процентного пакета акций данного предприятия, что, по ее словам, позволит узнать реальную цену компании.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины рассматривает два варианта реализации миноритарного пакета акций «Укртелекома».

По словам первого вице-премьер-министра, министра финансов Н.АЗАРОВА, предлагаемые варианты отличаются «лишь датой выхода на рынок с этим пакетом». «Мы не торопим Фонд госимущества, потому, что это очень ответственная государственная задача. Хотя мы, конечно, хотели бы получить значительные поступления от реализации этого пакета», - пояснил он.

Президент Украины 26 января т.г. подписал Закон №580-V «О внесении изменений в некоторые законы Украины», принятый парламентом 11 января 2007 года. Законом признаны утратившими силу законы «Об особенностях приватизации открытого акционерного общества «Укртелеком» и «О приостановке действия Закона Украины «Об особенностях приватизации открытого акционерного общества «Укртелеком».

ФГИ направил письмо премьер-министру, в котором предлагает выставить на продажу на международных фондовых биржах 32,8% акций ОАО “Укртелеком” и 34,6% акций ОАО “Одесский припортовый завод”. Фонд также предлагает закрепить в госсобственности 50% плюс 1 акция «Укртелекома» и «Одесского припортового завода», а также реализовать на украинских фондовых биржах 10% пакет акций этих ОАО. ФГИ также предлагает разместить 5,4% акций “Одесского припортового завода” по льготной продаже.

Заместитель главы Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Александр БОНДАРЬ считает, что основной целью планов ФГИ относительно “Укртелекома” и «Одесского припортового завода» является не допустить их реальной приватизации.

Министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ выступает против приватизации «Укртелекома». «Я, как министр, считаю, что приватизация такой компании и отдача контрольного пакета иностранной компании или иностранному инвестору не будет благоприятствовать развитию телекоммуникационной отрасти в Украине», - заявил он 30 января.

По словам министра, «если «Укртелеком» будет продан в этом году, как было предложено Секретариатом Президента, мы не получим даже половины цены за эту компанию».

По мнению Н.РУДЬКОВСКОГО, достойную цену за «Укртелеком» можно получить в случае, если в течение 1-1,5 лет провести серьезную подготовку приватизации.

Н.АЗАРОВ относительно заявлений Н.РУДЬКОВСКОГО сказал: «Николай Николаевич - молодой министр, который иногда позволяет себе высказывать мнение, которое в целом отличается от мнения правительства, чего я себе не позволяю делать, потому что я ответственен за это правительство».