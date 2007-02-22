Парламент дал согласие на арест судьи-взяточника

Верховная Рада дала согласие на представление генерального прокурора взять под стражу судью Арбузинского районного суда Николаевской области Олега ПАМПУРА.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 292 народных депутата из 438, зарегистрированных в зале.

Как отметил на заседании парламента председатель Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ, это «беспрецедентное мероприятие – арест судьи».

По его словам, 9 марта 2006 года заместитель прокурора Николаевской области возбудил уголовное дело против О.ПАМПУРЫ по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.68 Уголовного кодекса Украины – получение взятки служебным лицом.

Как сказал С.КИВАЛОВ, досудебное следствие установило, что находясь в должности председателя суда О.ПАМПУРА требовал у подсудимых взятку в сумме 6 тыс. дол. за смягчение приговора.

По его словам, кроме того, материалы уголовного дела свидетельствуют, что «упомянутый случай взяточничества у ПАМПУРЫ не единственный». На протяжении 5 лет (с 2001 по 2005 год) судья «требовал и получил взятки от жителей Арбузинского района по делам о признании права на земельные паи», - сообщил С.КИВАЛОВ и добавил, что «за тот период (судья) получил 48 тыс. 800 грн.».

Как отметил председатель Комитета ВР, следствие установило, что судья О.ПАМПУРА «давил на свидетелей, склоняя их давать неправдивые свидетельства».

Он подчеркнул, что в настоящее время О.ПАМПУРА «скрывается от следствия».