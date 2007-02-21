Генпрокуратура не позволит убивать ни Мельниченко, ни его родных

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту угроз в адрес бывшего майора госслужбы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Генпрокуратуры Украины, Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 386 Уголовного кодекса Украины, по факту “препятствования явке свидетеля МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. в органы досудебного следствия и принуждения его к отказу от дачи показаний путем угрозы убийством”.

Также Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 398 Уголовного кодекса Украины, “по факту угрозы насилием относительно близких родственников представителя свидетеля МЕЛЬНИЧЕНКО Н.И. в связи с его деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи”.

Ведется досудебное следствие.

В то же время в Генпрокуратуре отказались уточнить УНИАН, когда и кто именно угрожал родственникам представителя Н.МЕЛЬНИЧЕНКО и самому экс-майору.

Как сообщал УНИАН, 10 января адвокат Н.Мельниченко Павел СЫЧЕВ заявил, что Н.Мельниченко готов явиться в Генеральную прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Н.Мельниченко в январе с.г. снова приехал в Украину и начал, как сказал на последней пресс-конференции генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, активно сотрудничать со следствием по делу Г.Гонгадзе, "чего не было раньше".

Заместитель председателя парламентской ТСК по делу Г.Гонгадзе Василий СИЛЬЧЕНКО 8 февраля заявил, что принял решение принять безотлагательные меры безопасности в отношении важного свидетеля по делу погибшего журналиста – Н.Мельниченко.

9 февраля П.Сычев назвал реальной угрозу безопасности для Н.Мельниченко на территории Украины. В то же время он отказался говорить, будет ли оставаться в дальнейшем его подзащитный в Украине для сотрудничества со следствием, или покинет ее территорию.

10 февраля один из фигурантов дела Г.Гонгадзе, бывший консул Украины в Мюнхене Владимир ЦВИЛЬ сообщил, что Владимир БОЛДАНЮК, который укрывал М.Мельниченко в Чехии, дал согласие передать Генпрокуратуре архив записей разговоров экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ.