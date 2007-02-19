Японские ученые научились выращивать зубы

В воскресенье японские ученые сообщили о том, что им удалось заменить мышиный зуб на выращенный в лаборатории из клеток и функционирующий аналогично первоначальному.

Как передает France Presse, исследователи из Токийского научного университета взяли за основу два типа клеток, из которых состоят зубы - мезенхимальные и эпителиальные. Вырастив достаточное количество этих клеток, они поместили их в коллаген.

Из полученной субстанции сформировался зуб длиной около 1,3 миллиметра. Затем ученые удалили резец восьминедельной мыши и имплантировали вместо него выращенный. Обследование, проведенное две недели спустя, показало, что новый зуб растет в точности как обыкновенный - в его структуру входят корень, эмаль, пульпа, дентин и кровеносные сосуды.

Таким образом, проведенная операция стала первым удачным опытом успешной замены целого органа биоинженерными материалами. Исследователи отмечают, что существует два способа выращивания зуба: либо в органной культуре, либо в специальной капсуле, прикрепляемой к печени другой мыши. Процесс роста занимает 14 дней.

Лента.ру