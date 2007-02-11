ПСПУ объявила «общую мобилизацию» с целью сорвать натовские учения

Прогрессивная социалистическая партия Украины объявила «общую мобилизацию» своим партийным силам с целью сорвать учения «Си бриз-2007».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня в Севастополе лидер ПСПУ Наталия ВИТРЕНКО на встрече с активом партии и жителями города.

«Когда мы узнали, что ЮЩЕНКО выдал Указ о том, что «Си бриз-2007» будет проходить в Одесской и Николаевской областях, то объявили общую мобилизацию в Украине для того, чтобы противостоять вторжению неприятеля. И мы будем делать все, чтобы сорвать эти натовские учения», - сказала она.

По словам Н.ВИТРЕНКО, именно ПСПУ сорвала международные учения под Николаевом в июле прошлого года. «Мы пикетировали натовские учения - уже не могли сорвать, потому что парламент Украины проголосовал за разрешение на их проведение. Мы пикетировали в Одессе, Житомире и Львове в сентябре прошлого года», - уточнила лидер ПСПУ.

Она считает «позорным для Партии регионов», что в прошлом году ПР в Севастополе не поддержала инициативу «Севастополь - территория без НАТО». «Мы с коммунистами в масштабах горсовета доказывали, что надо защитить Севастополь. Партия регионов этого не сделала», - отметила Н. ВИТРЕНКО.

Лидер ПСПУ также заявила, что «лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и руководитель НАТО решили без нас, что Украина войдет в НАТО, однако они глубоко ошиблись: они не знают силы нашего народа, духа нашего народа».

Н.ВИТРЕНКО обещает «поднять народ, всех единомышленников для того, чтобы не допустить входа Украины в НАТО, чтобы Украину не превратили во врага России».

Кроме того, лидер прогрессивных социалистов заявила, что будет бороться против входа Украины во ВТО. Она заверила, что возглавляемая ею партия «будет бороться, сколько хватит сил».