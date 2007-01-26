Синоптики обещают снег и мороз

Завтра на юге и востоке Украины ожидается мокрый снег и дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Приазовье и Луганской области ночью мокрый снег и снег, днем без существенных осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму сильный дождь с мокрым снегом; температура на протяжении суток 0-5° тепла, на Южном побережье днем до 7° тепла.

На остальной территории без осадков, только днем в западных областях снег, а вечером в северных областях небольшой снег; температура ночью 6-11° мороза, на западе до 15° мороза, днем 0-5° мороза (на высокогорье Карпат ночью 13-18° мороза, днем 5-10° мороза). На дорогах страны местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, днем в Карпатах порывы 15-20 м/с. В Закарпатье ночью без осадков, утром и днем снег; температура ночью 4-9° мороза, в горах до 14°, днем 3-8° мороза.

28 января - небольшой снег, мокрый снег, в Крыму, Приазовье, а днем и в восточных и Днепропетровской областях местами налипание мокрого снега, гололед. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза, в южной части ночью и днем 0-5° мороза (на юге Крыма 0-3° тепла); на высокогорье Карпат ночью 10-15° мороза, днем 4-9° мороза.

29 января - снег, мокрый снег, метели, в западных и северных областях местами сильный снег, днем в Крыму, Приазовье и восточных областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега (ночью в восточной половине страны без существенных осадков). Температура в западных областях ночью 4-9° мороза, днем около 0°; на юге ночью 7-12° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 10-15° мороза, на севере Левобережья местами до 18°, днем 2-7° мороза.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, 28 января в Украине, 29 января в западных областях местами порывы 15-22 м/с, 29 января на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

В Закарпатье 28 января небольшой снег, 29 января снег, местами сильный, температура ночью 5-10° мороза (28 января в горах до 15°), днем 28 января днем 1-6° мороза, 29 января около 0°.

30 января - снег, мокрый снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные осадки; в западных и северных областях небольшой снег. Температура на протяжении суток в Крыму и Приазовье от 4° мороза до 2° тепла, на остальной территории 3-9° мороза (ночью в северных и большинстве западных областей 10-16° мороза).

31 января - временами небольшой снег, мокрый снег, в южной части без существенных осадков. Температура ночью 10-16°, на севере Левобережья и в восточных областях местами до 20° мороза, в южной и западной части 6-12° мороза; днем на Правобережье и в Крыму от 4° мороза до 2° тепла, на остальной территории 3-9° мороза.

В Закарпатье 30 января ночью небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 5-10° морозу, днем 0-5° мороза (в горах ночью 8-13°, днем 5-10° мороза). 31 января небольшой снег, мокрый снег; температура ночью 3-8° мороза (в горах до 13° мороза); днем от 3° мороза до 3° тепла.

В Киеве и области в субботу облачно с прояснениями. Без осадков, только вечером небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9° мороза, днем 1-3° мороза; по области ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.

28-29 января - облачно с прояснениями. 28 января - небольшой снег, 29 января - снег, утром и днем местами сильный снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем 28 января местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 28 января 5-10° мороза, 29 января 10-15° мороза; днем 2-7° мороза.

30-31 января - временами небольшой снег, мокрый снег. Температура ночью 10-16° мороза; днем 30 января 3-8° мороза, 31 января от 4° мороза до 1° тепла.