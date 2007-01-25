Луценко готов вернуться на должность министра внутренних дел

Лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО готов вернуться в Министерство внутренних дел в команде с честным и принципиальным генеральным прокурором Украины. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Сумах в ходе тура по регионам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он «очень хотел бы вернуться в МВД», и тогда «1200 должностных лиц, которые подозреваются в разворовывании государства на сумму свыше 300 млрд. грн.», по его мнению, «вновь поедут в аэропорты». При этом Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что сможет «спокойнее спать ночью и, тем более, смотреть в глаза работникам милиции, которые, рискуя, вели принципиальную войну с теми, кто разворовывал государство и общество». Ю.ЛУЦЕНКО трижды подчеркнул, что его возможное возвращение в кресло министра внутренних дел может произойти только при условии пребывания на должности «честного и принципиального генпрокурора».