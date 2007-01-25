Ужгород остался без канализации

В ночь с 24 на 25 января в результате повышения уровня воды на р. Уж в г. Ужгород произошло подтопление канализационной насосной станции №№ 1 и 4 КП "Водоканал" г. Ужгород.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, с целью предупреждения выхода из строя электронасосов прекращено электроснабжение насосных станций. Отключений водоснабжения в г. Ужгород и угрозы подтоплений нет.