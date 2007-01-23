Глава профильного подкомитета ВР: киевляне могут не платить

Киевляне могут не платить по новым тарифам на жилищно-коммунальные услуги. Такое мнение высказал сегодня в ходе пресс-конференции глава подкомитета ЖКХ Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что вне зависимости от затрат естественных монополистов ошибкой киевских властей было одномоментное повышение тарифов в три раза и покрытие затрат за счет потребителей. Он считает, что инфраструктурные затраты в структуре тарифов на ЖКУ должен взять на себя городской бюджет.

По словам народного депутата, заявление киевского мэра о том, что скоро 90% киевлян будут платить по старым тарифам, продемонстрировало полное отсутствие какой-либо логики, концепции и последовательности в действиях киевских властей. Поэтому А. КУЧЕРЕНКО считает, что «наиболее логичным для киевлян было бы платить по старым тарифам и ожидать от киевских властей четкой, понятной концепции дальнейших действий по отношению к реформированию жилищно-коммунальных структур и соответствия качества услуг ценам на услуги».

По его мнению, сначала надо повышать качество услуг, а потом поднимать тарифы. «А с последним заявлением киевского головы исчезли какие-либо моральные основания платить по новым тарифам», - добавил он.

Напомним, 30 октября 2006 г. во время совещания в столичной мэрии Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря 2006 г. в столице коммунальные тарифы возрастут в среднем в 3,3 раза.