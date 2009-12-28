На Европейской площади постороят 160-метровую высотку?

Киевсовет возобновил на 5 лет аренду земли ООО «Грааль» по улице Крещатик, 5, которая будет строить на Европейской площади гостиницу «Столичный».

Решение было принято на заседании сессии Киевсовета 24 декабря с.г. За соответствующий проект решения, которое предусматривает возобновление договора аренды земли от 13 апреля 2006 г., проголосовали 63 депутата горсовета.

В этом же решении Киевсовета речь идет также о внесении изменений в прежнее решение горсовета от 12 декабря 2004 г. «О передаче земельных участков обществу с ограниченной ответственностью «Грааль» для строительства, эксплуатации и обслуживания офисно-гостиничного комплекса по улице Крещатик, 5 в Печерском районе города Киева”, в соответствии с чем часть отведенной компании земли, которая предусматривалась “для организации строительных работ” теперь предназначена “для строительства, эксплуатации и обслуживания офисно-гостиничного комплекса”.

Кроме того, на заседании сессии 24 декабря депутаты Киевсовета отвели ООО “Грааль” еще 0,04 га земли по улице Крещатик, 5 (буква В). Участок передан в краткосрочную аренду на 1 год “для строительства, эксплуатации и обслуживания гостинично-офисного центра “Столичный”. За этот проект решения проголосовали 66 депутатов горсовета.

Как сообщал УНИАН, ООО «Грааль» в 2004 г. выиграло инвестиционный конкурс на проведение реконструкции Европейской площади Киева.

12 февраля 2004 г. Киевсовет отвел этой компании земельные участки площадью 0,4 га по улице Крещатик, 5 (возле Европейской площади) для строительства, эксплуатации и обслуживания офисно-гостиничного комплекса по этому адресу.

В соответствии с решением Киевсовета, участок площадью 0,2 га был передан в краткосрочную аренду на один год собственно для строительства и обслуживания офисно-гостиничного комплекса, а участок приблизительно с такой же площадью – в краткосрочную аренду на три года для организации на ней строительных работ.

9 октября в 2009 г. Киевсовет продал частной строительной компании ООО «Грааль» земельный участок площадью 0,023 га по улице Крещатик, 5 за 1 млн. 247,7 тыс. грн.

За соответствующий проект решения, который рассматривался на заседании сессии в четверг, проголосовали 67 депутатов Киевсовета.

Предусмотрено, что земельный участок будет использован под строительство гостинично-офисного комплекса «Столичный».

В связи с таким решением, пресс-служба фракции БЮТ в Киевсовете напомнила, что в апреле 2009 г. эта же строительная компания уже получила разрешение на снос здания по улице Грушевского, 4-б. Депутат БЮТ Денис МОСКАЛЬ отметил в связи с этим, что проект комплекса «Столичный» был резко раскритикован опытными архитекторами Киева и вызвал категорическое осуждение общественности еще на этапе его обсуждения в 2007 г., поскольку не соответствовал нормам градостроения: 160-метровая высотка, подземный 4-уровневый торговый центр с паркингом на 1 тыс. 150 паркомест. Депутат также напомнил, что максимально разрешена высота застройки в центре города 27 метров.