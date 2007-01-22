Бойко отдаст газовую трубу России через три года

Создание международного газотранспортного консорциума (ГТК) возможно в среднесрочной перспективе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня в ходе «горячей» телефонной линии в Кабинете министров.

«Я думаю, что в краткосрочной перспективе у него (ГТК – УНИАН) будущего нет, в среднесрочной - через три года - да», – сказал министр.

При этом он отметил, что Украина продолжает диалог с российской стороной о сотрудничестве в проекте. «У них свое видение по консорциуму, у нас - свое. Периодически возникают вопросы», – отметил Ю. БОЙКО.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года. Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.