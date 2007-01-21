Где деньги МИДа?

Министерство иностранных дел Украины подало в Государственное казначейство необходимые для осуществления платежей документы, в т.ч. образцы подписей.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины, переданном УНИАН.

“Однако, Государственное казначейство не признает правомочия подписей ни министра Бориса ТАРАСЮКА, ни первого заместителя Владимира ОГРЫЗКО, на которого временно возложено руководство МИД на время отпуска Б.ТАРАСЮКА», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 января министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК заявил, что “после принятия 1 декабря 2006 года Верховной Радой Украины незаконного постановления о его освобождении от должности министра иностранных дел, внешнеполитическое ведомство оказалось в ситуации целенаправленного блокирования его работы со стороны руководства Кабинета министров и отдельных правительственных структур”. Он сообщил, что МИД Украины подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление к Государственному казначейству с требованием открыть бюджетное финансирование.

19 января руководитель пресс-службы МИД Андрей ДЕЩИЦА заявил, что профсоюзный комитет Министерства иностранных дел Украины подал в Хозяйственный суд Киева административный иск к Государственному казначейству с требованием выплатить заработную плату сотрудникам МИД-членам профсоюза.

В тот же день Министерство финансов заявило, что открыло бюджетное финансирование Министерству иностранных дел, в соответствии с Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». В то же время в заявлении отмечалось, что в связи с тем, что МИД не предоставил в Государственное казначейство должным образом оформленные образцы подписей распорядителей бюджетных средств, оплата счетов не осуществляется.