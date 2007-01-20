Милиция установила обстоятельства гибели Мурата Насырова

Сотрудники милиции со слов очевидцев восстановили хронику последних минут жизни музыканта Мурата Насырова, совершившего самоубийство поздно вечером 19 января.

По словам источника в оперативно-следственной группе, Насыров встретил свою гражданскую супругу Наталью Бойко и приехал домой, где уже находились двое его детей и Грета Бойко, мать гражданской жены. Источник рассказал со ссылкой на показания Греты Бойко, что музыкант "с самого утра повел себя не вполне адекватно, он постоянно быстро ходил по квартире, кому-то звонил по телефону, то вставал, то садился, подходил к окну".

"На машине он отвез свою супругу к месту, где у нее была назначена встреча, потом вернулся домой и закрылся в своей студии, оборудованной прямо в квартире. Там он пытался петь. Потом, в районе 22:30, вышел, взял свой портрет, разбудил детей и переоделся в концертный костюм. Он постоянно порывался выйти на балкон, однако Грета Бойко не позволяла ему это сделать. Он выскочил на лестничную площадку и позвонил в квартиру соседей, с которыми они дружили семьями. Соседям он стал кричать, что ему было видение бога и недавно погибшего гитариста группы "А-Студио", - сообщил источник.

По данным следствия, Насыров покончил с собой в 22:30. "Певец вышел на балкон своей квартиры, повесил на шею фотоаппарат, взял в руки свой портрет и выбросился с пятого этажа", - рассказал источник. Ранее сообщалось, что Насыров выбросился из окна с православной иконой в руках. Наряд "скорой помощи", прибывший в 22:59, констатировал смерть музыканта от травм, несовместимых с жизнью.

Причины самоубийства Насырова устанавливаются. Оперативники назвали случившееся "банальным самоубийством", заявив, что "ни о каком криминале не может быть и речи".

Источник рассказал, что некоторое время назад Насыров под чужим именем проходил курс лечения в одной из психиатрических клиник, специализирующихся на лечении наркозависимости. Ранее сообщалось, что в момент самоубийства музыкант находился в состоянии наркотического опьянения.

Лента.ру