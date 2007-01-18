Черновецкий отремонтирует мэрию за 30 миллионов

Средства в сумме 30 млн. грн. предусмотрены на этот год Управлению делами Киевской городской государственной администрации для продолжения реконструкции помещения столичной мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, такая сумма предусмотрена в одобренной Киевским городским советом, Программе социально-экономического и культурного развития Киева на 2007 г.

В то же время, как сказали УНИАН в Управлении делами, пока не известно, какие именно работы и в каких объемах предусматривается выполнить в текущем году.

Как сообщал УНИАН, 15 мая в 2006 г. Управление делами КГГА объявило тендер на ремонт и реконструкцию административного здания Киевгорадминистрации на улице Крещатик. Ремонтные работы планируется провести с июня 2006 г. по декабрь 2010 года. Они включают как проведение внешних и внутренних ремонтных работ здания, так и реконструкцию сессионного зала Киевского городского совета (которая уже завершена - УНИАН).

Проведенный тендер выиграла строительная компания «Планета-буд», которая в августе прошлого года начала реконструкцию левого крыла помещения мэрии. На первом этапе был предусмотрен ремонт админздания с первого по пятый этажи, включая работы в сессионном зале. Работы первого этапа планировалось завершить до 31 января в 2007 г. На ремонт, в частности, сессионного зала и обустройство холла на 4-ом этаже было израсходовано около 12 млн. грн..

Компания "Планета-буд", зарегистрирована в форме закрытого акционерного общества, входит в корпорацию "Планета".

"Планета-буд» действует на строительном рынке Украины более 16 лет.