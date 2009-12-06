ПФ должен выплатить пенсионерам в 13 раз больше денег, чем у него есть?

Пенсионный фонд до сих пор выполняет свои обязательства по пенсионным выплатам лишь благодаря получению займов из государственного бюджета. Так, с начала года на покрытие дефицита Фонд получил из государственного бюджета ссуды в размере 32,6 млрд. грн., а погасил – 16,6 млрд. грн. По состоянию на 1 ноября 2009 года его задолженность за полученные займы составляет 16,0 млрд. грн., утверждается в аналитической записке относительно финансового состояния Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2009 года, обнародованной пресс-службой президента Виктора Ющенко.

С марта текущего года продолжается тенденция снижения в сравнении с прошлым годом суммы собственных поступлений Пенсионного фонда. В ноябре она уменьшилась на 158 млн. грн., а по итогам 11 месяцев - на 2283 млн. гривен. Поэтому по итогам на конец года аналитики СП прогнозируют дефицит собственных поступлений ПФ в размере 11,8 миллиардов гривен.

За январь-август, утверждается в аналитической записке, остаток средств бюджета Пенсионного фонда на конец отчетного периода уменьшился более чем в 3 раза (с 3,5 до 1,1 млрд. грн.). Это, считают в СП, являются угрожающей тенденцией с учетом того, что в бюджете Пенсионного фонда не предусмотрен резерв средств для обеспечения бесперебойности выплаты пенсий, а месячная потребность в средствах на выплаты пенсий составляет 13,5 млрд. гривен.